وكتبت المجموعة على موقعها الإلكترونى - وفقا لشبكة (سى إن بى سى) الأمريكية - "استناداً إلى التعليقات الواردة من الزبائن ومجموعات الدفاع عن الحقوق والباحثين وسواهم، قررنا إعطاء وقت إضافى خلال الأشهر القليلة المقبلة لجمع التعليقات وإجراء التحسينات قبل توفير هذه الوظائف المهمة المخصصة لحماية الأطفال".
وكانت آبل التى دأبت فى السنوات الأخيرة على إبراز قدرتها على حماية بيانات المستخدمين بهدف تحفيز مبيعاتها، كشفت فى مطلع أغسطس الجارى أدوات جديدة تسمح برصد أفضل للصور التى تتخذ طابعاً جنسياً وتتعلّق بأطفال، على خادومها "آى كلاود" وخدمتها للدردشة iMassage، وذلك لحسابات الأطفال المربوطة باشتراك عائلى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة آبل تؤجل بدء العمل بأدواتها الجديدة لحماية الأطفال من الإباحية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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