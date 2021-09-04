نقص الرقائق يجبر جنرال موتورز على تعطيل مصانعها فى أمريكا الشمالية

وأفاد موقع "أكسيوس" الأمريكى، اليوم السبت، بأنَّ النقص فى أشباه الموصلات أجبر "جنرال موتورز" على إعادة توزيع المخزون المتاح لها من الرقائق على عدد أصغر من المصانع التى تُنتِج أشهر مركبات الشركة وأعلاها ربحاً، مثل السيارات رباعية الدفع SUV، والشاحنات الصغيرة "بيك آب".
وأوضح "أكسيوس" أنَّ نقص الرقائق الإلكترونية تسبَّب فى تراجع مخزون المركبات الجديدة؛ مما أدى إلى ارتفاع الأسعار لدرجة تغذى التضخم.
وعطّل وباء فيروس كورونا المستجد وكوارث أخرى، منها حريق ضخم فى أحد أهم مصانع إنتاج الرقائق فى اليابان، سلاسل إمداد أشباه الموصّلات، التى تمثل أهمية حيوية لتصنيع آلاف الأنظمة المُحوسَبة فى المركبات الحديثة.
لكن تلوح فى الأفق انفراجة لصانعى السيارات وغيرهم من المنتجين الذين يحتاجون إلى أشباه موصلات؛ إذ يعمل منتجو الرقائق على تكثيف الإنتاج لتلبية ارتفاع الطلب.
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