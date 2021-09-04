فى ذكرى التأسيس.. من مقر داخل مرآب إلى «اسأل جوجل»

جدة - نرمين السيد - بدأت قصة Google عام 1995 فى جامعة ستانفورد، حيث كان لارى بايج يفكّر فى الالتحاق بجامعة ستانفورد وكان سيرجى برين طالبًا فى الجامعة عينها ووُكّلت إليه مهمة أخذ لارى فى جولة فى أرجاء الكلّية.

ويروى البعض أنهما لم يتفقا على أى موضوع خلال لقائهما الأول، ولكن فى العام التالى، عقدا شراكة بينهما، وخلال العمل من غرفتهما فى المسكن الجامعى، تمكنا من تصميم محرك بحث يستخدم الروابط لتحديد مدى أهمية الصفحات الفردية على شبكة الإنترنت العالمية، وأطلقا على محرّك البحث ذلك اسم Backrub.

وبعد فترة وجيزة، غيرا تسمية Backrub إلى Google وكان الاسم الجديد تعبيرًا رياضيًا للرقم 1 متبوعًا بـ 100 صفر وعكس سعى لارى وسيرجى إلى "تنظيم المعلومات المتوفرة فى العالم وتسهيل الوصول إليها والاستفادة منها عالميًا".

وبعد بضع سنوات، لم تلفت شركة Google انتباه المجتمع الأكاديمى فحسب، بل لفتت أيضًا انتباه المستثمرين فى سيليكون فالى.

وفى أغسطس 1998، كتب الشريك المؤسّس لشركة Sun، آندى بيكتولشيم، شيكًا بمبلغ 100,000 دولار أمريكى للارى وسيرغى وتم تأسيس شركة Google رسميًا، وانتقلت الشركاء من العمل فى المساكن الجامعية إلى إنشاء أوّل مكتب للشركة: وهو عبارة عن مرآب فى ضاحية مينلو بارب بولاية كاليفورنيا، كانت تملكه سوزان وجسيكى (التى كانت الموظفة رقم 16 وتشغل الآن منصب الرئيسية التنفيذية لشركة YouTube).

و"جوجل" الآن شركة عامة أمريكية، تربح من العمل فى مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل البريد الإليكترونى، بالإضافة الى توفيرها لإمكانية نشر المواقع التى توفر معلومات نصية ورسومية فى شكل قواعد بيانات وخرائط على شبكة الإنترنت وبرامج الأوفيس وإتاحة شبكات التواصل الاجتماعى التى تتيح الاتصال عبر الشبكة بين الأفراد ومشاركة أفلام وعروض الفيديو.

ويقع المقر الرئيسى للشركة فى مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا، وقد وصل عدد موظفيها الذين يعملون دوامًا كاملاً عام 2009 إلى 20,164 موظفًا.

وفى 19 أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها فى اكتتاب عام ابتدائى، لتجمع رأس مال بلغت قيمته 1.67 بليون دولار أمريكى، ليصل رأسمال الشركة إلى 23 بليون دولار أمريكى.

واصلت شركة Google ازدهارها عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى عديدة والدخول فى شراكات عديدة جديدة.

وبعد ذلك واصلت جوجل نجاحا عبر طرحها لسلسلة من المنتجات الجديدة واستحواذها على شركات أخرى عديدة والدخول فى شراكات جديدة، ودائما كانت تركز على المحافظة على البيئة وخدمة المجتمع والإبقاء على العلاقات الإيجابية بين موظفيها.

واحتلت الشركة المرتبة الأولى فى تقييم لأفضل الشركات تجريه مجلة فورتشن، كما حازت بصفة أقوى 100 علامة تجارية فى العالم الذى تجريه مجموعة شركات ميلوارد براون.

ولا يزال البحث الدؤوب عن أفضل الإجابات فى صلب ما يقوم به محرك البحث العالمى، واليوم وبفضل أكثر من 60.000 موظف فى 50 دولة مختلفة، توفّر Google المئات من المنتجات لآلاف الملايين من المستخدمين فى جميع أنحاء العالم، مثل YouTube وAndroid Gmail وبالطبع خدمة بحث Google.