فيديو.. كلب يقتحم الاستديو أثناء تقديم نشرة الأخبار

جدة - نرمين السيد - ونشر موقع "سى إن إن عربى" الفيديو الذى ظهر فيه المذيع وهو يقدم النشرة الجوية ليتفاجأ بوجود كلبه "ستورم" على الشاشة أثناء البث المباشر.

ورغم الموقف المفاجئ، تابع المذيع تقديم النشرة، دون أن يتوقف، وهو ما حظى بإشادة واسعة.

وعلق فارنيل على، الموقف عبر حسابه بتويتر قائلا: "من كان يعرف أن كل ما يجب على القيام به هو إظهار صديقى المكسو بالفرو للحصول على تقييم 10|10".