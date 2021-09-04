فيديو - لأول مرة فى تاريخ الصين .. نسف 13 برجا شاهقا فى لحظة واحدة

وظهر فى الفيديو، الذى نشرته شبكة "سكاى نيوز" عربية، سقوط 13 برجا في اللحظات الأولى من عمليات النسف، فى منظر مذهل لم يحدث فى تاريخ الصين، حيث تم تفجيرها بوضع الديناميت في أسفل الأبراج الضخمة.. وبعد لحظات قليلة انهار برجان آخران، ما أدى إلى تكوين سحابة غبار ضخمة فوق المدينة.
واستغرفت عملية تفجير المبانى، 45 ثانية فقط، وقبل الشروع في عملية الهدم، نصبت السلطات عوازل حول المباني المقرر نسفها، تحسبا لأى طارئ، وأخلي السكان من المناطق المحيطة.
جدير بالذكر، أن الأبراج المهدومة كانت غير مكتملة البناء، حيث بدأ العمل فيها خلال عام 2011، ولكن أعمال التشييد لم تكتمل بسبب إفلاس الشركة المشرفة عام 2013.
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