جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن المنصة تخطط لإطلاق ميزات جديدة تمنح المستخدمين مزيدا من الخصوصية.
وتتضمن خطة تويتر خيار أرشفة التغريدات القديمة بحيث لا تكون مرئية للمستخدمين الآخرين بعد فترة زمنية معينة (مثل 30 أو 60 أو 90 يومًا أو سنة كاملة).
وتتضمن كذلك خيارات للحد من الأشخاص الذين يمكنهم رؤية التغريدات التى أعجبتك، والسماح للأشخاص بإزالة أنفسهم من محادثة على تويتر، والسماح للأشخاص بإزالة المتابعين دون حظرهم تمامًا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويتر تخطط لطرح مزايا جديدة للمستخدمين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.