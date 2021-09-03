صور- أزياء شتاء وخريف 2022 تستعين بموضة الستينيات

جدة - نرمين السيد - وتتميز أغلب التصاميم بالبدل الكلاسيكية للسيدات منها المنقوش والكاروهات، للظهور بشكل يخطف الأنظار فى موضة شتاء وخريف 2022. وتتعد ألوان هذه التصاميم بشكل مودرن يناسب المرأة العصرية لحضور أغلب المناسبات العامة والخروجات.

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