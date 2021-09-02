دراسة جديدة: تلوث الهواء يقلل متوسط عمر الهنود

جدة - نرمين السيد - وأشارت الدراسة إلى أن الوضع البيئى هناك سيئ للغاية لدرجة أنه قد يقلل من متوسط ​​العمر المتوقع لمئات الملايين من الناس خلال التسع سنوات المقبلة.

وقامت مجموعة من الباحثين بمعهد سياسة الطاقة بجامعة شيكاغو (EPIC) الأمريكية، بإجراء دراسة علمية حول تأثير تلوث الهواء فى الهند على متوسط أعمار السكار هناك، وفقا لما نقله موقع قناة "kvia" الأمريكية.

وبحسب التقرير الصادر عن المعهد، فإن "جميع سكان الهند البالغ عددهم 1.3 مليار نسمة يواجهون متوسط ​​مستويات تلوث سنوية تتجاوز الإرشادات التى حددتها منظمة الصحة العالمية".

كما أعلنت الحكومة الهندية عن حملة وطنية توعوية حول "الهواء النقى" عام 2019، بهدف تقليل تلوث الجسيمات بنسبة تصل إلى 30 % بحلول عام 2024.

وقالت الدراسة إن "العاصمة الهندية دلهى ملوثة بشدة، ويمكن لسكان دلهى أن يروا ما سيصل إليه الوضع فى 10 سنوات تضاف إلى حياتهم، إذا تم تقليل التلوث وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، وترتفع إلى 7 سنوات إذا كان التلوث يلبى المعايير الوطنية للهند".

ووفقا للدراسة، فإنه "من المحتمل أن يقلل تلوث الهواء من متوسط ​​العمر المتوقع لـ 40 % من الهنود، أى حوالى 520 مليون شخص".