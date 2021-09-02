لاستكشاف كوكب المريخ.. الصين تبتكر نموذجا مصغرا لطائرة هليكوبتر

جدة - نرمين السيد - وتُظهر صورة نشرها المركز على موقعه الرسمى، أن النموذج المصغر يشبه فى شكله الهليكوبتر الآلية إنجنيويتى التى طورتها إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا" لرحلة مركبتها الفضائية برسيفيرنس التى تنظمها هذا العام. وقال المركز إن الهليكوبتر ستكون أداة لمتابعة الاستكشافات الفضائية الصينية على كوكب المريخ، ولم يورد مزيداً من التفاصيل، وأنزلت الصين مسباراً على المريخ فى مايو، فى أول بعثة لها على الكوكب لتصبح ثانى دولة بعد الولايات المتحدة تقوم بذلك، وهبطت مركبة برسيفيرنس الفضائية التابعة لناسا على الكوكب فى فبراير. وقامت الهليكوبتر إنجنيويتى بأولى رحلاتها من مركبة ناسا فى أبريل، وحلقت على ارتفاع 3 أمتار عن السطح فى أول تطوير بشرى ناجح لطائرة تحلق خارج نطاق كوكب الأرض.

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