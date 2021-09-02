بسبب الأمان والخصوصية.. خبراء ينصحون بحذف جوجل كروم

جدة - نرمين السيد - فقد دعا خبراء مستخدمى جوجل إلى حذف متصفح "جوجل كروم"، جراء تتبع عملاق البحث للمستخدمين وجمع بياناتهم، حسبما نقلت قناة "العربية".

وكشف تقرير أن كروم لا يحمى المستخدمين من التتبع وجمع البيانات، حتى بعد التحديث الأخير، ما يشير إلى أنه فى حالة فوضى كبيرة عندما يتعلق الأمر بالأمان والخصوصية، وفق ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضاف أن جوجل اعترفت بأن تتبع الويب على متصفح "كروم" أدى إلى "انهيار الثقة بين المستخدمين، مشيراً إلى أن 72% من المستخدمين يشعرون أن كل ما يفعلونه عبر الإنترنت تقريباً يتم تتبعه بواسطة المعلنين أو شركات التكنولوجيا أو غيرهم.

وأضاف أن 81% يرون أن المخاطر المحتملة من جمع البيانات تفوق الفوائد.

وقال أحد كبار مهندسى كروم إن الأبحاث أظهرت أن ما يصل إلى 52 شركة يمكنها نظرياً مراقبة ما يصل إلى 91% من متوسط سجل تصفح الويب للمستخدم، ويمكن لـ 600 شركة مراقبة ما لا يقل عن 50% من السجلات.

وكانت هذه التكنولوجيا، المسماة Federated Learning of Cohorts (FLoC)، تهدف إلى جمع المستخدمين بأنماط تصفح مماثلة، أى جمع المستخدمين ذوى الاهتمامات والسلوكيات المتشابهة بحيث لا يتم استهدافهم كأفراد ولكن كمجموعة.

ومع ذلك، فى وقت سابق من هذا العام، ألغت "جوجل" تجربتها للبرنامج، معترفة بأن تقنية FLoC تتجنب مخاطر الخصوصية لملفات تعريف ارتباط الجهات الخارجية، لكنها تنشئ ملفات جديدة فى هذه العملية، وتؤدى إلى تفاقم العديد من مشاكل الخصوصية مع الإعلانات السلوكية، بما فى ذلك التمييز والاستهداف.

ويأتى الكشف عن هذا التقرير بعد أن حثت "جوجل" فى وقت سابق من هذا الشهر مستخدمى "كروم" على التحديث فور اكتشافها سبع نقاط ضعف شديدة الخطورة فى برنامجها.

وكشفت عن الثغرات الأمنية فى منشور مدونة جديد. وطرحت إصلاحا لها كلها وحثت المستخدمين على التحديث عاجلا وليس آجلا.