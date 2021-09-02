بسبب صرصار.. نقل روسى إلى المستشفى

جدة - نرمين السيد - وحسب صحيفة "Novorossiysk Rabochy" الروسية، حاول الرجل تسميم صراصير تزعجه فى منزل، فتحول الأمر إلى كارثة عندما وقع انفجار ضخم.

ووضع الرجل مادة سامة فى إحدى الغرف، التى كانت تحتوى قوارير من مادة ديكلوروفوس، وهى مادة تستعمل كمبيد حشرى، ويبدو أن تفاعلا كيميائيا حدث بين المادتين مما أدى إلى وقوع انفجار أتى على محتويات المنزل، مهشما زجاجه الخارجى.

وأصيب الرجل بجروح وجرى نقله إلى المستشفى، وتعتقد زوجة الرجل المصاب، أن الانفجار نجم عن التفاعل بن المادتين أثناء عملية اصطياد الصراصير.