مواصفات وأسعار iPhone 13 Pro Max وموعد طرحه

جدة - نرمين السيد - وهاتف آيفون 13 برو ماكس المنتظر من هواتف شركة أبل الأمريكية الجديدة، وهو واحد من سلسلة هواتف iPhone 13، التى سوف يتم طرحها بالأسواق خلال أكتوبر المقبل.

وتأمل أبل فى أن تحقق سلسلة هواتفها الجديدة النجاح الذى حققته سلسلة هواتف iPhone 12، ويعتبر الهاتف النسخة الأعلى فى المواصفات والإمكانيات والسعر.

مواصفات iPhone 13 Pro Max

يأتى هاتف آيفون 13 بشاشة من شركة سامسونج نوعها LTPO OLED والتى تأتى محمية بزجاج قوى لحمياتها من الصدمات والخدوش.

ويدعم هاتف آيفون 13 خاصية Face ID لفتحه من خلال الوجه، كما يحتوى على معالج قوى من نوع Apple A14 Bionic يدعم تشغيل شبكات الجيل الخامس، كما يدعم الهاتف مقاومة الغبار والماء حتى 6 أمتار تحت الماء، ويأتى بسماعات ستيريو خارجية، بالإضافة إلى ذلك يدعم الجوال خاصية الـDolby Atmos.