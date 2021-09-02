بالزعتر والليمون.. طريقة سهلة لتحضير الدجاج للدايت

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض وصفات الدجاج المشوى الذى بطعم الليمون الحامض الشهى والمميز، لأجل الحصول على رجيم مثالى. ولتحضير الدجاج المشوى بالزعتر والليمون، نحتاج إلى بعض المقادير البسيطة السريعة التحضير، وهى: -دجاجة. -ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف. -ملعقة صغيرة من الملح. -نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. -2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. -1 حبة ليمون معصورة. -1 حبة برش الليمون. -ملعقة صغيرة من العسل. -فصان من الثوم المهروس. طريقة التحضير: تتبل الدجاج بالملح والفلفل من الداخل والخارج، ويخلط الزيت وعصير الليمون وبرش الليمون والثوم والزعتر والعسل، وتتدهن به الدجاجة كاملة. ويوضع الدجاج المتبل فى صينية بالفرن وتغطى بورق الزبدة ثم تغليفها بورق الأولمنيوم، ويضاف نصف كوب من الماء فى الصينية. تدخل الدجاجة الفرن لمدة 40 دقيقة على حرارة 200 درجة، ثم تخفض إلى 180، وتترك لمدة 15 دقيقة. وبعد تحمير الوجه تقدم ساخنة بجانب السلطة والأرز.

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