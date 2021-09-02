مزود بـ 5 كاميرات.. مواصفات هاتف فيفو الجديد «vivo X70 Pro +»

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف فيفو "vivo X70 Pro +" بـ 5 كاميرات فائفة الدقة، وفقا لموقع "gsmarena".

وتتمتع الكاميرا الرئيسية للهاتف بدقة تبلغ 50 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر ISOCELL GN1 من سامسونج، وسيأتى المستشعر ذو الزاوية العريضة مع مستشعر سونى IMX598، بدقة 48 ميجابكسل فى الخلف، بينما ستكون الكاميرا الثالثة مخصصة للصور الشخصية ومزودة بمستشعر بدقة 12 ميجابكسل من سونى IMX663 وسيقدم تكبيرًا بمقدار 2x.

وكما سيضم هاتف فيفو الجديد vivo X70 Pro+، كاميرا بيرسكوب والتى ستأتى بمستشعر 8 ميجابكسل وستدعم تقريب بصريا بمقدار 5x، ثلاثة من العدسات الأربعة الخلفية سيدعمون تقنية تثبيت الفيديو OIS.

ويتميز الهاتف بتصميمه الجذاب حيث يأتى بحواف نحيفة، وشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.56 بوصة.

كما يزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتى 128 أو 256 جيجابايت، وبطارية كبيرة تبلغ فوتها 4500 ميللى أمبير فى الساعة.

ويتوفر الهاتف بألوان عدة ويتميز جميعهم بملمس من الجلد بلونين هما الأزرق والبرتقالى والأسود.