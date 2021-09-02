فيديو- أجواء الاحتفال بمهرجان القوارب فى لاتفيا

جدة - نرمين السيد - وشاركت شبكة روسيا اليوم، بمقطع فيديو يرصد الأجواء التى يعيشها المواطنون أثناء سيرهم فى المياه بقوارب الكرتون. وتعد القوارب المستخدمة فى المهرجان، مصنعة من 30 ألف عبوة حليب كرتونية فارغة. "مهرجان القوارب" يقام سنويا فى مدينة جيلجافا احتفالا بيوم الحليب والخبز والعسل فى جمهورية لاتفيا، ويتسابق فيه أكثر من 150 بحارا. ويعد سباق القوارب الكرتونية جزءاً من مهرجان للترويج للمواد الزراعية والمنتجات المحلية، ويشتمل على مسابقات للطهى والأكل بين المواطنين فى لاتفيا.

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