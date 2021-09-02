سامسونج تكشف عن مستشعر كاميرا الهاتف الأعلى دقة على الإطلاق

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع ذا فيرج التقنى، اليوم الخميس، أن المستشعر الجديد يعد "مستشعر كاميرا الهاتف الأعلى دقة على الإطلاق"، موضحا أن الشركة لم تذكر متى سيبدأ إنتاج أى من المستشعرات الجديدة بكميات كبيرة مؤكدة أن العينات متاحة حاليًا لمصنعى الهواتف.

وقالت شركة سامسونج فى وقت سابق إنها تعمل على تطوير كاميرا تضاهى العين البشرية بدقة 600 ميجا بيكسل مع ما يسمى المستشعر البيولوجى، مضيفة أنه من المتوقع أن لن يتم إطلاقها فى العام الحالى، حيث من المحتمل أن تبدأ فى تضمينها مع الهواتف فى العام القادم أوعام 2023.