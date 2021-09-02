صور- طريقة ارتداء السلاسل متعددة الطبقات

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جدة - نرمين السيد - ويواجه البعض مشاكل عند ارتداء السلاسل المتعددة الطبقات وذلك لصعوبة ارتداء أو تنسيق أكثر من سلسلة معا.
ومن الممكن ارتداء السلاسل المتعددة الطبقات مع القميص، وذلك من خلال تنسيقها مع القمصان السادة التى لا تحتوى على نقوش كبيرة أو ضخمة، عن طريق ترك الأزرار العلوية مفتوحة حتى تظهر بشكل أوضح.
ويمكن تنسيق تلك السلاسل مع مختلف الإطلالات، منها التيشيرت أو التوب ويساعد ذلك فى منح لوك أنيق ومختلف.
أما بالنسبة للسلاسل المتعددة الطبقات الملونة، تساعد فى الحصول على إطلالة شبابية مليئة بالحيوية، ويمكن اختيار الألوان مع الملابس أحادية اللون، أما فى حالة تنسيقها مع ملابس ملونة، فيجب أن تتماشى درجات الملابس والسلاسل معاً.
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