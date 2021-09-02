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جدة - نرمين السيد - وأقامت هذا العرض إحدى الشركات المصنعة لمستلزمات الموتى، حيث قدمت توابيت صديقة للبيئة بتصاميم مختلفة، وكان منها ما هو مرصع بالألماس، كما عرضت عدة أشكال لملابس الدفن.
وظهرت داخل التوابيت عارضات أزياء مستلقيات بداخلها وقد أغلقن أعينهن وطوين أياديهن، كما ارتدين ملابس بألوان زاهية وغطاءً للرأس.
وفى سياق متصل، كان قد أقيم هذا العام فى كييف، عاصمة أوكرانيا، معرض يتعلق طابعه بنفس النوع من الغرابة، عرضت فيه توابيت مسممة بأشكال الرسوم المتحركة، بهدف تعزيز ثقافة الجنازة، وحمل اسم "RIP Expo 2021".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور - شركة أوكرانية تقيم معرضا لـ الحسناوات داخل توابيت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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