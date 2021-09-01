فيديو.. لأول مرة منذ 80 عاما ولادة نادرة لفيلين توأم فى سيريلانكا

جدة - نرمين السيد - تناولت قناة "الغد"، فى تقرير مصور لها، بأنه حدث لم يتكرر منذ 80 عاما، شهده متنزه بيناوالا للفيلة فى سريلانكا، الفيلة سورانجى 25 عاما، وضعت فيلين ذكرين توأمين.

الحدث اعتبره الخبراء نادرا، لمثل هذه الحيوانات فى المتنزهات، آخر مرة تمت فيها ولادة فيلين توأمين كانت عام 1941 فى متنزه بيناوالا أكبر مؤسسة فى سريلانكا للاعتناء بالفيلة البرية الشاردة، حيث يؤوى 81 فيلا .