حاول تسميم الصراصير ففجر منزله فى روسيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت سكاى نيوز عربية، نقلا عن صحيفة "Novorossiysk Rabochy" الروسية، أن الانفجار وقع فى منزل قريب من طريق سريع فى مدينة نوفوروسيسك المطلة على البحر الأسود.
ووضع ساكن المنزل مادة سامة فى إحدى الغرف، التى كانت تحتوى قوارير من مادة ديكلوروفوس، وهى مادة تستعمل كمبيد حشرى، ويبدو أن تفاعلا كيميائيا حدث بين المادتين مما أدى إلى وقوع انفجار أتى على محتويات المنزل، مهشما زجاجه الخارجى، وأصيب الرجل بجروح فى رأسه وكتفه وجرى نقله إلى المستشفى.
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