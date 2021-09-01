صور- جلسة تصوير مبهجة لعارضة الأزياء الإيطالية سيرينا روسى

جدة - نرمين السيد - خضعت النجمة الإيطالية ومقدمة البرامج الشهيرة سيرينا روسى، لجلسة تصوير مبهجة قبل ساعات من مشاركتها فى مهرجان البندقية السينمائى الـ78، والمقرر له مساء اليوم الأربعاء.





وخطفت سيرينا، عارضة الأزياء الشهيرة، الأنظار إليها بإطلالة مميزة على شواطىء إيطاليا، احتفالا بمشاركتها هذا العام فى مهرجان البندقية بعد عودة تنظيمه مرة أخرى فى ظل جائحة كورونا والتى ألغت فعالياته العام الماضى. سيرينا روسى، هى مقدمة تلفزيونية ومغنية وممثلة إيطالية، ولدت فى 31 أغسطس 1985 بنابولى فى إيطاليا.

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