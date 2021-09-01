صور- عودة موضة البنطلون البرمودا

جدة - نرمين السيد - ويتميز البنطلون البرمودا فوق الركبة، بتصميم بسيط ومميز كى يناسب جميع الأذوق، ويناسب أيضًا جميع الإطلالات العصرية. وتتنوع موضة البنطلون البرمودا ما بين الملابس الجلد والقماش، من أجل الحصول على إطلالة رائعة فى مختلف الأوقات سواء بطريقة كلاسيكية أنيقة أو عصرية جذابة.

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