اليابان تختبر أول سفينة شحن آلية القيادة

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك بدعم من مؤسسة "نيبون"، وهى منظمة للمصلحة العامة تدعم تطوير البلاد للسفن ذاتية القيادة القادرة على عبور المحيطات، والتى تخطط أيضا لجعل نصف السفن التى تبحر فى المياه اليابانية ذاتية القيادة خلال عقدين فقط من الآن.

وبدعم من المؤسسة، تخطط مجموعة تضم أكبر شركة شحن يابانية "نيبون يوسن كيه كيه"، للحصول على قائد سفينة حاويات تقود نفسها آليا خلال الرحلة من خليج طوكيو إلى مدينة إيسه الساحلية فى وسط محافظة مى، بحلول فى فبراير.

يمكن أن ينمو السوق العالمية للشحن ذاتى القيادة لتصل قيمته إلى نحو 166 مليار دولار بحلول عام 2030، بحسب وكالة "بلومبيرج".

ويقول ساتورو كوهارا، المدير العام فى شركة "جابان مارين ساينس" التابعة لـ"نيبون يوسين": "عندما يتعلق الأمر بأتمتة السفن، تتمثل مهمتنا فى جعل اليابان تقود بقية العالم".

ويضيف كوهارا، وهو قبطان أيضا، أن هناك حاجة حقيقية لسفن آلية فى اليابان حيث تتقلص القوى العاملة فى البلاد وتتقدم فى السن بسرعة.

فى صناعة الناقلات المحلية فى البلاد، على سبيل المثال، ما يقرب من 40% من أفراد الطاقم يبلغون من العمر 55 عاما أو أكثر، وفقا لمسح حديث.

تقدر مؤسسة "نيبون" أنه مع الأخذ فى الاعتبار عوامل مثل الذكاء الاصطناعى، والتى ينبغى أن تحسن الكفاءات، فإن تطوير السفن غير المأهولة سيكون له تأثير إيجابى يقدر بنحو تريليون ين (9 مليارات دولار) للاقتصاد اليابانى فى عام 2040.

بالنسبة للتشغيل التجريبى لشهر فبراير، سيتم جمع معلومات عن كل شيء بدءا من الطقس إلى نقاط بيانات الرادار وتحليلها فى مركز دعم على الأرض، ومن ثم سيتم إرسال التوجيهات إلى السفينة، وفى حالة حدوث اضطراب، يمكن تولى توجيه السفينة عن بعد من المركز.