هواوى تطلق مسابقتها العالمية Apps Up لدعم مبتكرى التطبيقات الذكية فى مصر

وتستمر هواوى فى استقبال كافة المشاركات حتى يوم 5 سبتمبر من هذا العام، إذ تهدف المسابقة إلى جذب المواهب المعروفة والناشئة فى مجال تطوير التطبيقات، وإبراز جهودها ومساهماتها فى ابتكار تجارب الاستخدامات الرقمية السلسة والذكية والفريدة للمساهمة فى إحداث فرق كبير فى العالم الرقمى الذكى.
وأصبح بإمكان مطورى التطبيقات ترحيل تطبيقاتهم الحالية بسهولة إلى منصة HMS Core مع اقتراب الموعد النهائى لتقديم طلبات المشاركة، وذلك باستخدام الأدوات من مجموعة أدوات HMS للتطوير البرمجى.
ويبلغ إجمالى الجوائز النقدية التى سيتم تقديمها فى مسابقة Apps UP مليون دولار أمريكى يتم تقسيمها إلى 200 ألف دولار لكل منطقة من المناطق الجغرافية الخمس المشاركة، وتتراوح مبالغ الجوائز الفردية من 3.000 دولار أمريكى إلى 15.000 دولار أمريكى، وبالإضافة إلى الجوائز النقدية، سيحظى المطورون المشاركون بالاستفادة من العديد من المنافع القيمة، مثل أدوات التطوير وورش العمل والدعم والتوجيهات الإرشادية المقدمة من خبراء هواوى، فضلاً عن فرصة عرض التطبيقات الفائزة على متجر HUAWEI AppGallery.
جدير بالذكر أن مصر جاءت فى المرتبة الأولى إقليميًا بقائمة عدد المتسابقين المشاركين من كل دولة فى العام الماضى.
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