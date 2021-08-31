بمكونات بسيطة.. تخلص من آثار الحبوب

جدة - نرمين السيد - وتلجأ الفتيات وقتها باستخدام مستحضرات التجميل لإخفاء أثر حب الشباب، ولكن جاء تقرير بموقع "everydayhealth" بوصفات طبيعية لحل تلك المشكلة.

ومن بين الوصفات الطبيعية التى يمكن الاستعانة بها من مطبخك، للقضاء على آثر حب الشباب:

-وصفة دقيق الشوفان والخيار:

يساهم الخيار فى تقليل انتقاخ العيون وتقليل التورم والالتهابات المرتبطة بحب الشباب.

يجب عمل عجينة عبارة عن مزح حبة خيار صغيرة وكوب من دقيق الشوفان، ثم خلط ملعقة صغيرة من هذا المعجون مع ملعقة صغيرة من الزبادى، ووضعها على الوجه، وتركه لمدة 30 دقيقة، ثم شطف الوجه بالماء.

-العسل:

يحتوى على العديد من الخصائص العلاجية منها منع نمو حب الشباب، بمجرد وضع العسل على الوجه وتركه لمدة 30 دقيقة ثم شطفه بالماء الدافئ.

-الخميرة والزبادى:

تساعد هذه الوصفة الطبيعية أيضاً فى التخلص من أثار حب الشباب بالبشرة الدهنية، من خلال خلط ملعقة صغيرة من خميرة البيرة مع القليل من الزبادى العادى لعمل خليط رقيق، ثم وضعه على جميع المناطق الدهنية بالوجه وتركه لمدة 15 إلى 20 دقيقة، ويشطف الوجه بعدها بالماء الدافئ، ثم الماء البارد لإغلاق المسام.