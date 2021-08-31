جدة - نرمين السيد - وذكرت جوجل فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم، الثلاثاء، أنها ستضيف لوحة "إحصاءات الوقت" الجديدة إلى التقويم على الويب، وتعرض الميزة الجديدة للمستخدمين مقدار الوقت الذى يقضونه فى الاجتماعات خلال الأسبوع.
ومن المقرر طرح الميزة تدريجيًا خلال الشهر المقبل بعد أن تم الإعلان عنها لأول مرة فى مارس كجزء من مجموعة من الميزات الجديدة القادمة إلى Google Workspace.
وتأتى تلك الميزة بعد عامين من إضافة كل من جوجل و آبل لميزة مماثلة فى نظامى تشغيل أندرويد وأى أو إس Android و iOS على التوالى لإظهار مقدار الوقت الذى يقضيه المستخدم فى استخدام تطبيقات مختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جوجل تتيح للمستخدمين معرفة مقدار الوقت الذى يقضونه فى الاجتماعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.