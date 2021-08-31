جوجل تتيح للمستخدمين معرفة مقدار الوقت الذى يقضونه فى الاجتماعات

جدة - نرمين السيد - وذكرت جوجل فى منشور عبر المدونة الخاصة بها اليوم، الثلاثاء، أنها ستضيف لوحة "إحصاءات الوقت" الجديدة إلى التقويم على الويب، وتعرض الميزة الجديدة للمستخدمين مقدار الوقت الذى يقضونه فى الاجتماعات خلال الأسبوع.

ومن المقرر طرح الميزة تدريجيًا خلال الشهر المقبل بعد أن تم الإعلان عنها لأول مرة فى مارس كجزء من مجموعة من الميزات الجديدة القادمة إلى Google Workspace.

وتأتى تلك الميزة بعد عامين من إضافة كل من جوجل و آبل لميزة مماثلة فى نظامى تشغيل أندرويد وأى أو إس Android و iOS على التوالى لإظهار مقدار الوقت الذى يقضيه المستخدم فى استخدام تطبيقات مختلفة.