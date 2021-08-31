فساتين ديل السمكة تتصدر موضة 2021 من جديد

جدة - نرمين السيد - تتميز الموضة بعدم ارتباطها بزمان محدد، حيث نجدها تظهر وتختفى ثم تعود للساحة بعد سنوات عديدة، ومن هذه الموضات التى اختفت وعادة بقوة من جديد فساتين ديل السمكة أو قصة الحورية.





وقالت الفاشون بلوجر سمر صبحى، أن فى الفترة الأخيرة برزت موضة الفساتين ذات القصات الضيقة والتى تعرف بفساتين ديل السمكة أو بقصات الحورية لتتألق أى بنت فى المناسبة الخاصة بها. وأضافت سمر أن البنات أصبحوا يتجنبون الفساتين المنفوشة نظرا لأنها تكون ثقيلة وتقيد الفتاة قليلا أثناء الحركة، وعادت من جديد موضة فساتين ديل السمكة للظهور مرة أخرى نظرا لكونها مريحة ومميزة عند ارتدائها. وأوضحت أن موضة فساتين ديل السمكة تناسب مع جسم الساعة الرملية، أى الذى يتسم بأكتاف وأرداف متساوية فى العرض ووسط نحيف، أو جسم المثلث المقلوب وهو يتسم بأكتاف عريضة مقارنة بالأرداف. وقالت أن صاحبات الجسم المستطيل وهذا يعنى أن الأكتاف والأرداف والخصر لهما عرضا متساويا، فهنا فساتين الزفاف بذيل السمكة ستعمل على إبراز منحنيات الجسم وستظهر أنوثته بشكل جذاب.

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