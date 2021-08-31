فيديو- رواد الفضاء يتناولون البيتزا وهى طائرة فى ظل انعدام الجاذبية

جدة - نرمين السيد - وبالرغم من عدم وجود خدمات توصيل الطعام فى الفضاء، تمكن مجموعة من رواد الفضاء من الاستمتاع بوجبة البيتزا.

ونشر رائد الفضاء من وكالة الفضاء الأوروبية، توماس بيسكيت، مقطع فيديو لزملائه وهم يستمتعون بوجبة بيتزا على متن محطة الفضاء الدولية، عبر صفحته الشخصية على "إنستجرام".

وظهر فى الفيديو رواد الفضاء وهم يتناولون البيتزا فى ظل انعدام الجاذبية، فكانت قطع العجين الدائرية تطفو بحرية أمامهم.

وعلق توماس على الفيديو، وقال: "ليلة مخصصة للبيتزا العائمة مع الأصدقاء"، وأضاف رائد الفضاء أنه مستعد لاستخدام مختلف المكونات ما عدا الأناناس، وقال مازحاً إن ذلك سيكون "جريمة خطيرة فى إيطاليا".

ووفقا لـ CNN" كانت مكونات البيتزا، إلى جانب الفاكهة، والحمص، من بين المواد الغذائية الطازجة التى تم استلامها عبر مركبة "Cygnus" الفضائية.