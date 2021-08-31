لإطالة عمر البطارية.. سامسونج تستعين بميزة جديدة فى هواتفها

جدة - نرمين السيد - وأشارت سامسونج إلى تمتع بعض هواتفها ومنها Galaxy Z Fold3 وGalaxy Z Flip3، بميزة جديدة تسمى "Protect Battery". وتساهم ميزة "Protect Battery" فى تقييد البطارية عند الشحن لنسبة 85%، ويساعد ذلك فى إطالة عمرها على مدار السنوات، وفقا لموقع "SamMobile". وأوضحت الشركة أنه يمكن تحميل تطبيق Device Care المسؤول عن البطارية والتخزين والذاكرة والأمان والإعدادات المتعلقة باستخدام بيانات الهواتف. ويعرف أن جميع الهواتف الذكية التى تستخدم بطاريات ليثيوم أيون، حيث أن هذه البطاريات تتحلل بمرور الوقت عندما يتم شحنها بنسبة تصل إلى 100٪ بانتظام، وبالتالى تقدم الشركات المصنعة للمعدات الأصلية حلولاً برمجية لإبطاء التدهور، مثل ميزة سامسونج Protect Battery.

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