صور- ملابس تناسب البحر والحفلات النهارية على الشاطئ

جدة - نرمين السيد - ومن بين التحضيرات المهمة للفتيات على البحر والشاطئ والحفلات النهارية، تجهيز بعض الإطلالات المختلفة، منها:

-غطاء البحر:

يناسب جميع الفتيات سواء محجبة أو لا، ويعد من القطع التى تعتمد على الكثير من الفتيات على الشاطئ، لكونه عملى وخفيف.

-بدلات مستوحاة من الفن الإفريقى:

تتمتع بالنقشات الجذابة، المصنوعة من خامة الروزالين، وهي خامة خفيفة مناسبة لجميع فصول الصيف، وهذا التصميم يجعلها مناسبة جدًا لحفلات الشاطئ والبحر.

-البدلات ذات قطعتين:

يمكن اختيار ما يناسب الستايل المناسب لك و لشكل جسمك، وكذلك لديهم العديد من نقشات الصيفية الملائمة لموضة 2021، وإذا كانت لديك أكتاف عريضة فتجنبى تصميم الـ Off shoulder وكذلك إذا كنت من صاحبات الجسم الكمثرى فابتعدى عن التنورات ذات الفتحة الجانبية Side Slit كى لا تلفت الانتباه لمنطقة الأرداف.

-البنطلون الواسع:

يناسب البنطلون الواسع وخصوصا المصنوع من الكتان تلك الأجواء، ويمكن تنسيقه مع الجزء العلوى من البكينى أو مع تى شيرت أبيض خفيف وصندل بدون كعب لاطلالة عفوية على البحر.

-الكيمونو:

من القطع الأساسية أيضًا مثل غطاء البحر ومناسب لجميع أشكال الجسم وجميع الأعمار خصوصًا للسيدات فوق سن الـ 35، ولن يقيدهم فى الحركة كما يمكن تنسقيه مع أى لون مايوه أو بوركينى بسبب نقشته المميزة، ويناسب أي خروجة أخرى وليس فقط البحر أو الشاطئ فقط.