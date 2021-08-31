تطبيق تيك توك يوفر ميزة جديدة

جدة - نرمين السيد - ومددت المنصة حد طول الفيديو مرات عدة، ما سمح للمستخدمين أولاً بتحميل مقاطع 60 ثانية (زيادة من 15 ثانية فى الأصل)، ومن ثم توسيع ذلك إلى 3 دقائق فى شهر يوليو من هذا العام، وفقا لموقع العربية نت.

وتسمح تلك المساحة الزمنية بتوفير المزيد من الإبداع، مع إضافة من الشرائح الإعلانية التى يتم توسيعها من خلال منح المستخدمين إمكانية الوصول إلى مقاطع مدتها 5 دقائق وهو تعزيز محتمل رئيسى لطموحات نمو الشركة.

ويساهم ذلك التوسع فى منافسة المنصة لبعض التطبيقات الأخرى مثل يوتيوب وفيسبوك، وقد يكون لدى المنصة خطة واضحة للإطلاق التدريجى لخيارات الأشكال الأطول وقد جربت مقاطع أطول مع قدرة بعض المستخدمين على تحميل مقاطع مدتها 10 دقائق.

ويساعد أيضا طول المدة فى جعل عرض الفيديوهات أكثر شمولا، مما قد يقلل من الدافع وراء انتقال مواهبها الإبداعية إلى تطبيقات أخرى.

وأصبح تطبيق تيك توك قادر على تقديم إيرادات مقارنة وإبداعية وإمكانات الوصول، كما يتم توفير بث مباشر أطول ويتمتع الأشخاص بخيار مشاهدة البث المباشر الأطول فى التطبيق، وربما لاحظت المنصة استجابة جيدة للبث المباشر الأطول جعلت توسيع خيارات التحميل الخاصة بها تقدمًا منطقيًا.