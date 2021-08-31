وداعا للأرق.. طبيب ينصح بحيلة بسيطة من أجل نوم عميق

جدة - نرمين السيد - وقدم الدكتور أنتونى يون، جراح التجميل الأمريكى نصيحه لمتابعيه على موقع التواصل تيك توك، الذين يكافحون من أجل النوم فى الليل، حيث قال إن الحل بسيط للغاية، وكل ما يحتاجونه هو عنصر موجود فى معظم المنازل، وهو زبدة الفول السودانى.
ويقول يون "إذا كنت لا تستطيع النوم فى الليل، جرب ملعقة من زبدة الفول السودانى قبل الذهاب إلى الفراش، فهى تحتوى على التربتوفان الذى سيساعدك على النوم".
ويلعب التربتوفان دورا فى إنتاج مادة السيروتونين، وهو عامل استقرار للمزاج، والميلاتونين الذى يساعد فى تنظيم أنماط النوم.
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