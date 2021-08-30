كيف تتغلب على صعوبة تقشير البيض الطازج

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، ذكر الموقع أن البيضة التى يكون عمرها يوم أو يومين فقط، يلتصق الغشاء الموجود أسفل قشرتها بشدة بالقشرة، الأمر الذى يجعل عملية التقشير صعبة.

وفى المقابل، أشار إلى أن وضع البيضة فى الثلاجة عدة أيام يجعل عملية تقشيرها أكثر سهولة بعد سلقها.

وأوضح أنه فى حالة البيض الطازج، يلتصق الزلال بغشاء القشرة الداخلى بقوة أكبر من التصاقه بنفسه وذلك بسبب البيئة الحمضية للبيضة.

وبعد وضع البيضة عدة أيام فى الثلاجة، تقل درجة الحموضة الأمر الذى يجعل تقشير البيض المسلوق أكثر سهولة.

وللتتغلب على هذه المشكلة، ينصح بسكب الماء الساخن ثم يرج الإناء للخلف وللأمام لكسر القشرة، ثم يغطى البيض بالماء البارد، ويمكن كذلك انتشال البيضة من الماء المغلى وتقشيرها على الفور تحت الماء الجارى البارد.