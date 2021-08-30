جدة - نرمين السيد - وأفادت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية بأن منظمة (2سيلزياز) للأبحاث، ومقرها فى العاصمة البلجيكية بروكسل، أجرت دراسة بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية الدولية (كلين إير تاسك فورس) ومقرها فى مدينة بوسطن الأمريكية، والتى وثقت انبعاثات غاز الميثان للمرة الأولى فى رومانيا من منشآت النفط والغاز فى حوالى 50 موقعًا.
ووفقًا لبيان صحفى أصدرته المنظمتان، جرى البحث فى يونيو الماضى، باستخدام كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء وجهاز استشعار خاص لتحديد مستوى انبعاثات غاز الميثان من المواقع المملوكة لشركة (كونبيت) و (ترانس غاز) والعديد من الشركات الأخرى، ليكشف تسريبات الغاز غير المرئى وشديد التلوث فى منشأة لتخزين النفط فى منطقة فيديل الرومانية.
ويشكل غاز الميثان تهديدا على صحة المواطنين وملوثًا قويًا له قوة تدفئة تبلغ 80 ضعفًا من ثانى أكسيد الكربون خلال العشرين عامًا الأولى بعد وصوله إلى الغلاف الجوى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بحث جديد يكشف تسرب غاز الميثان الملوث فى جميع أنحاء رومانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.