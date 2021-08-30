علماء يكشفون طريقة لعلاج إدمان الكحول

جدة - نرمين السيد - بدأ الباحثون عملهم من فكرة أن إدمان الكحول هو مجرد عملية تعلم وذاكرة، وبذلك عالجت دراسة جديدة فى جامعة كاليفورنيا فى سان فرانسسيكو إدمان الكحول عن طريق حظر نشاط بعض المسارات فى الدماغ.





وبحثت البروفيسورة دوريت رون، الباحثة وأستاذة علم الأعصاب، فى دور أنزيم "إم تى أو آر سى آى"، الذى ثبت نشاطه عند تناول الكحول، فى المساعدة على إنشاء روابط بين الخلايا العصبية التى تعزز الذكريات، حسب ماذكر موقع "ميد بورتال" الروسى.

وبحسب "سبوتنيك"، أثبتت رون أن الاعتماد على الكحول خف عند تناول دواء "الراباميسين"، المعتمد فى الولايات المتحدة كمضاد للسرطان ومثبط للمناعة، فهو بذلك قادر على حجب نشاط أنزيم "إم تى أو آر سى آى"، ولكن ظهر خطره عند اكتشاف بعض الأعراض الجانبية الخطيرة مثل تلف الكبد السام والارتفاع المفاجئ فى السكر، فأنزيم "إم تى أو آر سى آى" لا يشارك فقط فى تكوين الذكريات، ولكن أيضا فى عمليات التمثيل الغذائى بشكل عام.

ومع زيادة الأبحاث، تم اكتشاف جزيئين جديدين يعملان على حظر نشاط أنزيم "إم تى أو آر سى آى"، وتجنب الأعراض الجانبية بنفس الوقت، وشرحت رون آلية عمل هذه الجزيئات كما يلى: يثبط الجزىء الأول، "رابا لينك 1 "، أو الراباميسين، نشاط أنزيم "إم تى أو آر سى آى" فى الدماغ، ثم يأتى دور الجزىء الثاني، "الرابا بلوك"، الذى يقوم بالارتباط مع "الرابا لينك 1"، بحيث يمنعه من المرور عبر الحاجز الدموى الدماغى بسبب كبر حجمه.

تتابع البروفيسورة رون موضحة، ينتقل "الرابا لينك 1" والمحمل" بالرابا بلوك" عبر الجسم من دون أن يتسبب أى أعراض جانبية، حتى يصل إلى الدماغ حيث يمر إنزيم "إم تى أو آر سى آى" إلى الداخل، بينما يبقى جزيئى "الرابا" فى الخارج، وبذلك يعمل هذا الحاجز كمرشح لإبعاد مسببات الأمراض والمواد الضارة عن الدماغ، ويخفف من الاعتماد على الكحول .