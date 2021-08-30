كيفية عمل تشيز كيك كريم الكراميل فى المنزل

جدة - نرمين السيد - ويعشق البعض الـ "تشيز كيك" لذا يوجد وصفة سلهلة لتحضير "تشيز كيك بالكريم كراميل".

ولتحضير تشيز كيك بالكريم كراميل، نحتاج إلى مقادير بسيطة، وهى:

-4 علب جبن كريمى.

-كوب سكر.

-كوب حليب بودرة.

-2 ملعقة صغيرة من الجيلاتين.

-بسكويت الشاى السادة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

-كريم كراميل.

طريقة التحضير:

يطحن البسكويت فى الخلاط الكهربائى مع الزبدة، وفى قعر صينية تشيز كيك مترحكة القاعدة ترص طبقة البسكويت.

وتدخل الصينية الثلاجة حتى تتجمد قليلا، وفى الخلاط الكهربائى يوضع جبن الكريم والسكر والحليب والجيلاتين.

وتخلط جميع المكونات لمدة ربع ساعة، ثم وضع مزيج الكريم فوق البسكويت، ويتم إعادة الصينية إلى الثلاجة لبعض الوقت.

وأخيرا يسكب الكريم كراميل البارد فوق التشيز كيك، ويتم إعادة الصينية إلى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل ثم يقدم التشيز كيك باردا.