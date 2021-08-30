صور- ملابس لفتت الأنظار فى عرض أزياء «دولتشى آند جابانا»

جدة - نرمين السيد - وظهرت بعض النجمات وعارضات الأزياء فى الحفل بإطلالات أنيقة، نالت إعجاب المشاهدين لأناقتها وملائمتها لشكل قوامهن.

وحضر الحفل عارضة الأزياء هايدى كلوم، والنجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجمة جانيورى جونز، وغيرهن.

وجاءت هايدى كلوم البالغة من عمرها 48 عاما، الحفل بفستان فضى لامع وجذاب بصحبة زوجها توم كوليتز، البالغ من العمر 31 عامًا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وارتدت هايدى حذاء ذات كعب عالى، ويعد الفستان من تصميم العلامة التجارية "Dolce & Gabbana"، ويبلغ سعره 245 جنيه إسترلينى.

كما استعانت جينيفر لوبيز، ببدلة زهرية وكورسيه لامع تحتها، وبنطال حريرى وحذاء بكعب سميك.

وحرصت المغنية بيبى ريكسا، على التألق والظهور وهى مرتدية فستان قصير بسلسلة مع قلادة متناسقة.