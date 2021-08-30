- 1/3
- 2/3
- 3/3
جدة - نرمين السيد - وظهرت بعض النجمات وعارضات الأزياء فى الحفل بإطلالات أنيقة، نالت إعجاب المشاهدين لأناقتها وملائمتها لشكل قوامهن.
وحضر الحفل عارضة الأزياء هايدى كلوم، والنجمة العالمية جينيفر لوبيز والنجمة جانيورى جونز، وغيرهن.
وجاءت هايدى كلوم البالغة من عمرها 48 عاما، الحفل بفستان فضى لامع وجذاب بصحبة زوجها توم كوليتز، البالغ من العمر 31 عامًا، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
وارتدت هايدى حذاء ذات كعب عالى، ويعد الفستان من تصميم العلامة التجارية "Dolce & Gabbana"، ويبلغ سعره 245 جنيه إسترلينى.
كما استعانت جينيفر لوبيز، ببدلة زهرية وكورسيه لامع تحتها، وبنطال حريرى وحذاء بكعب سميك.
وحرصت المغنية بيبى ريكسا، على التألق والظهور وهى مرتدية فستان قصير بسلسلة مع قلادة متناسقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- ملابس لفتت الأنظار فى عرض أزياء «دولتشى آند جابانا» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.