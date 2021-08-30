الشركة المالكة لـ«تيك توك» تقتحم مجال الواقع الافتراضى

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية، اليوم الاثنين، أن ByteDance نجحت فى الاستحواذ على شركة ناشئة تسمى "Pico" فى مجال الواقع الافتراضى.

وكانت "Pico" ثالث أكبر صانع لتجهيزات الواقع الافتراضى على مستوى العالم فى الربع الأول من عام 2021، مع نمو الشحنات بنسبة 44.7٪%على أساس سنوى.

وتعد تلك الخطوة مهمة لشركة (ByteDance) التى حققت نجاحًا مع "TikTok" والنسخة الصينية "Douyin" حيث يمثل الاستحواذ على "Pico" دفعة لتنويع أعمالها.