فيديو- عجوز 73 عاما يتزلج فى شوارع روسيا

جدة - نرمين السيد - ويبلغ عمر الرجل العجوز الذى يدعى أيجور 73 عاما، ولكن لم يظهر سنه خلال الفيديو بعد تألقه أثناء التزلج.
وظهر العجوز فى الفيديو الذى جاء فى "روسيا اليوم" مرتديا زيا أنيقا، وراكبا لوح التزلج الخاص به بسهولة، ما أثار الدهشة فى نفوس مشاهديه.
يذكر أن أيجور كان يتقن التزلج منذ 1981، لذا كان يؤدى فى الفيديو بسهولة ما يشبه التقنية المستخدمة فى سباق التزلج المتعرج، وفقا لموقع "unilad".
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