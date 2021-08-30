صور- أزياء مختلفة لعارضة الأزياء إيلسا بتاكى

جدة - نرمين السيد - وفازت إيلسا بشهرة واسعة فى عالم الموضة والأزياء، وتنال أزياءها إعجاب متابعيها الذين تشاركهم بأجمل إطلالاتها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام". ولم تكتف بدورها فى عالم الموضة، بل دخلت مجال التمثيل وإنتاج الأفلام الإسبانية. وقدمت إيلسا التى تبلغ من عمرها 45 عاما عددا من الأفلام منها: "فيلم جيالو"، "أفاعى فى طائرة".

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