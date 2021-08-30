صور- البناطيل الواسعة تتصدر موضة الصيف

جدة - نرمين السيد - وتختلف موضة البناطيل الواسعة لتناسب الفتيات فى مختلف إطلالاتهن، حتى شكل قوامهن.

ومن بين التصميمات الأكثر شهرة للبناطيل الواسعة هو الموديل الذى يسمى بالـ Wide leg والذى يتناسب مع مختلف أنواع أشكال الجسم مثل الكمثرى والساعة الرملية والتفاحة، لأنه يعمل على إخفاء عيوب القوام، ولكنه لا يتناسب مع صاحبة القوام المستطيل لأنه يمكن أن يبرز قوامها حادا بدون أى منحنيات.

أما البناطيل الواسعة "Culotte pants" تناسب المرأة صاحبة الجسم الكمثرى لأنه يعمل على إخفاء الإمتلاء الموجود بالجزء السفلى من الجسم.

وظهرت البناطيل الواسعة ذات الكسرات العلوية بأشكال مختلفة حتى تلائم هذه الموديلات المرأة صاحبة الجسم المستطيل، لأن الكسرات العلوية بالبنطلون تعمل بعض المنحنيات للجسم وتقليل من شكله الحاد قليلاً.

كما تحتل البناطيل الواسعة بتصميم الشارلستون الكبيرة اهتماما لصاحبات الجسم الكمثرى والساعة الرملية والتفاحة بشكل أكبر لأنه يعمل على موازنة شكل الجسم بحيلة مميزة، أما بناطيل الشارلستون الصغيرة تتلائم مع الجسم المستطيل والمثلث المقلوب لأنه يعمل على منح الجسم بعض التناسق والمنحنيات بشكل مثالى.