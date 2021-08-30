فيديو - ضحك ولعب وتنطيط .. فرحة السياح ملهاش وصف فى نهر السين

جدة - نرمين السيد - فى نهر السين فى فرنسا تجد العجب العجاب، والذى يلهب حماس السياح دائما للبقاء فى باريس أكثر فترة ممكنة، ومن هذه الأشياء "الأتوبيس البرمائي"، والذى يمثل طريقة جديدة لإبهار السائحين فى فرنسا.





تبدأ رحلة الحافلة الجديدة بالسير على البر ثم تنزلق الحافلة بسرعة في نهر السين، وتبعد طيور البجع المصطفين على النهر عن طريقها، وسط صرخات من الركاب السياح وكأنهم في رحلة داخل مدينة ملاهي، وعندما يهدأ سطح المياه تنساب الحافلة بهدوء فوق صفحة النهر فى باريس.

الحافلة البرمائية المبهرة تسير في شوارع المدينة ثم تتحول فجأة إلى قارب سياحي ينزلق الى ضفاف النهرز

ونشرت وكالة أنباء مونت كارلو الدولية تقريرا عن الحافلة البرمائية التي تبحر داخل نهر السين وسط أجواء المرح على وجهه مستقلي الحافلة الذين جربوا رحلة الاتوبيس البرمائي للمرة الأولى.