صباحك ومطرحك- وردة حمراء لطلب الزواج.. عادات غريبة للعثمانيين

جدة - نرمين السيد - وقال يونس إنه من بين العادات التى كان يتبعها أبناء الشعب على اختلاف طبقاتهم تحت حكم الدولة العثمانية:
-تقديم كوب مياه مع القهوة:
اعتاد العثمانيون على تقديم كوب من الماء مع القهوة، فإذا شرب الضيف الماء أولا يشير ذلك إلى أنه جائع أما فى حال شرب القهوة أولا فهذا يدل أن الضيف غير جائع.
-وضع وردة صفراء اللون على باب منزل الشخص المريض:
كان العثمانيون يضعون وردة صفراء اللون على منزل المريض لإعلام الناس بوجود شخص مريض وتجنب إزعاجه.
-وضع الوردة الحمراء على البيت:
لإعلام المارة بأن فى ذلك المنزل شابة وصلت إلى سن الزواج ويمكن الآن استقبال الخاطبين، وعدم التكلم بأى ألفاظ خادشة للحياء بالقرب من المنزل.
-صعود الزوجة أولا على الدرج:
كانت الزوجة العثمانية تصعد أولا على الدرج قبل زوجها أو ينزل زوجها قبلها، حتى يتأكد من سلامتها.
-احترام الرجل الكبير فى الشارع:
عند سير رجل كبير فى السن يجب على الشباب السير بجانبه أو تغيير مسارهم وليس سباقهم.
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