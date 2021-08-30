صباحك ومطرحك.. هاشتاج «فوق وروق مع يونس» يشعل تويتر

جدة - نرمين السيد - وتضمنت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، والذى يقدمه الإعلامى أحمد يونس، مجموعة من الأغانى المختلفة بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

وتفاعل المغردون مع الهاشتاج: "ابدأ يومك مع يونس"، "صباحك أفضل مع يونس"، "أجمد مذيع بيعمل أجمد مود".

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.