رفات امرأة فى إندونيسيا تكشف عن سلالة بشرية مفقودة

فى دراسة نشرتها مجلة "نيتشر" Nature العلمية الأربعاء الماضى، ورد أن تلك البقايا (التى خضعت لتحليل جينى)، كانت قد اكتشفت عام 2015، وتعود إلى "بيس" كما سميت، امرأة تبلغ من العمر 17 أو 18 عاماً توفيت قبل نحو 7 آلاف و200 سنة مضت، وتتميز بأنها الهيكل العظمى الوحيد المعروف لشخص من شعب "تولين".
وبحسب "اندبندنت عربية"، كان شعب "تولين" عبارة عن مجتمعات صيد غامضة عكفت بشكل خاص على اصطياد خنازير برية متوطنة فى المنطقة وجمع المحار من الجداول ومصبات الأنهار فى جزيرة سولاويسى، حسبما قال علماء فى الآثار (أركيولوجيا) تولوا الدراسة، بعضهم من "جامعة غريفيث" فى أستراليا.
ولكن السجلات الأثرية لأبناء شعب التولين اختفت بعد بضعة آلاف من السنين من ظهور المستوطنات الأولى للعصر الحجرى فى جزيرة سولاويسى.
وكشف تحليل جينوم المرأة أيضاً عن أن علاقة قربى بعيدة جمعتها بسكان أستراليا الأصليين الحاليين و"الميلانيزيين" Melanesians (نسبة إلى منطقة ميلانيزيا)، علماً بأنهم السكان الأصليين لجزر غينيا الجديدة وغرب المحيط الهادى.
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