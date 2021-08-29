وصفات تُعيد للبشرة نضارتها بعد التعرض للشمس

جدة - نرمين السيد - وهناك بعض الماسكات الطبيعية التى تساعد فى استعادة البشرة لنضارتها وتألقها دون الحاجة إلى مستحضرات التجميل، منها:

-سكراب التقشير:

يساعد فى إزالة الجلد الميت أو الأوساخ المتراكمة، وذلك من خلال وضع ملعقة من السكر وعصير الليمون مع القليل من زيت الزيتون، وتدليكها فى حركات دائرية ثم شطف الوجه بالماء الفاتر.

-ماسك الحليب وماء الورد:

يمنح البشرة نضارتها ونعومتها، بمجرد خلط القليل من لبن البودرة مع ماء الورد واللين الحليب والعسل والفانيليا، ويوزع الخليط على البشرة جيدا ويترك ليجف، ثم يتم شطف البشرة بالماء الفاتر وبعدها يجب تمرير قطنة مبللة بماء الورد.

-عصير الخيار:

يجب عصر ثمرة خيار وإضافة لها ملعقة دقيق الذرة، حتى يصبح عجينة ثم فردها على الوجه وتركه حتى يجف، وأخيرا يشطف بالماء الفاتر.