البيئة : رصد أولى أسراب الطيور المهاجرة فى محميات جنوب سيناء

جدة - نرمين السيد - وقالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، إنه تم رصد مجموعات كبيرة من طائر اللقلق الأبيض، بمناطق محمية رأس محمد، وبحيرات الأكسدة بمدينة شرم الشيخ حيث اعتادت الطيور على اتخاذ بحيرات الأكسدة محطة لها وخاصة مع جهود الوزارة فى تطويرها وتأهليها لاستقبال الطيور لتستريح وتتغذى قبل استكمال رحلتها.

وأوضحت أن استمرار هبوط اللقلق الأبيض فى محطاته المعتادة بمحميات جنوب سيناء يؤكد سلامة النظام البيئى ونجاح جهود الوزارة فى تطوير المحميات والحفاظ على تنوعها البيولوجى ومواردها الطبيعية لوفاء مصر بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية المعنية فى هذا الشأن وخاصة فى ظل رئاسة مصر لمؤتمر 14 لاتفاقية التنوع البيولوجى".

وأشارت إلى قيام محميات جنوب سيناء بمعاينة مجموعات الطيور التى تم رصدها حيث تبين وجود حلقات الترقيم بأرجل هذه الطيور تابعة لجمعيات ومنظمات دولية، من المهتمين بالطيور المهاجرة لمتابعتها ورصد طريقها وما تتعرض له من مخاطر خلال رحلة هجرتها لمعرفة الظروف المناخية والبيئية فى دول إفريقيا وأوروبا، من خلال تحليل الأعداد النافقة خلال مواسم الهجرة.

ولفتت الوزارة فى بيانها، إلى أنه يطلق على طائر اللقلق الأبيض في مصر اسم «العنز»، نظرًا لكبر حجمه، ويتراوح وزنه ما بين 3 إلى 4 كيلوجرامات، وطوله يصل إلى نحو متر تقريبًا، وأرجله طويلة، ولون ريشه أجنحته أبيض، ونهاية أطراف أجنحته سوداء، بينما منقاره أحمر اللون وهو من الطيور القوية، ولا يمر هذا الطائر بالبحر المتوسط خلال رحلة هجرته من أوروبا، لكونه يحتاج إلى تيارات حرارية لا تتكون من خلال البحر، وأثناء حركته في البر يمشى ببطء و يتم عادة رصد أسرابها فى مصر خلال شهرى أغسطس و سبتمبر، و تستمر الرحلة حوالى 50 يومًا، وتضم أسرابها نحو 10 آلاف طائر فى كل سرب ، وتتخذ من بعض المناطق محطات لها، حيث تعد محمية رأس محمد من أهم هذه المحطات، لكونه يتغذى فيها على السرطانات الصغيرة التي توجد عند أشجار المانجروف.