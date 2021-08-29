بسبب طولها.. قلعة «بورجهاوزن» بألمانيا تدخل موسوعة جينيس

جدة - نرمين السيد - وتسمى تلك القلعة "بورجهاوزن" الذى يبلغ طولها أكثر من كيلومتر، لذلك حطمت مساحتها الأرقام القياسية ودخلت موسوعة جينيس.

وتم بناء قلعة "بورجهاوزن" كمبنى استثنائى منذ ما يقرب إلى 1000 عام، لتكون المقر الثانى لدوقات بافاريا السفلى من عائلة فيتلسباخ، بجانب قلعة لاندشوت القريبة منها، وفقا لما جاء فى موقع "العين" الإماراتى.

وبُنيت القلعة بشكل متقن ومنيع لكونها حصن لعائلة أرستقراطية مهمة في أوروبا في ذلك الوقت، ويبلغ ارتفاع جدرانها 11 متراً والساحات الخمس مع الجدران والخنادق الأخرى.

وكانت القلعة تعتبر لفترة طويلة أقوى حصن فى ألمانيا، ولم تسقط فى أى معركة، وذلك لموقعها فوق نهر زالتساخ، ما شكل مانعا طبيعيا أمام أى جيش يريد الوصول للقلعة.

وساهمت الدوقات فى توسيع القلعة حتى وصلت إلى ذلك الرقم القياسى العالمى للطول بـ1.051 متر، لجمالها ومشهد النهر أسفلها.