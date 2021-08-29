صور.. طريقة سهلة لتحضير عجينة الكريب الحلو

جدة - نرمين السيد - وتحتار بعض ربات البيوت فى وصفات عجينة الكريب الحلو، والتى تعتبر من أسهل الوصفات التى يتم تحضيرها فى المنزل، وتقديمها محشية حسب الرغبة. ولتحضير عجينة الكريب الحلو، نحتاج إلى بعض المقادير، وهى: -كوب دقيق. -2 ملعقة صغيرة من السكر. -ربع ملعقة صغيرة من الملح. -كوب حليب. -نصف كوب من الماء. -2 ملعقة صغيرة من الزبدة. -2 بيضة. طريقة التحضير: يجب مزج الدقيق مع السكر والماء فى وعاء صغير، ثم خلط الحليب مع الماء والزبدة والبيض فى الخلاط الكهربائى. ويضاف خليط الدقيق وتخلط المكونات من جديد حتى تتجانس، وتغطى عجينة الكريب وتترك لترتاح ساعة من الوقت. ويتم حمى مقلاة واسعة على النار ثم تسكب على مقدار ربع كوب من العجينة، وتحرك المقلاة بشكل دائرى حتى تتوزع العجينة فيها. ويترك الكريب حتى ينضج من الجهة الأولى ثم تقلب إلى الثانية، وتكرر العملية حتى الانتهاء من كمية العجين، وفى النهاية يقدم الكريب مع شوكولاتة الدهن.

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