العثور على «دراكولا».. خفاش عملاق مصاص للدماء عاش قبل 100 ألف عام

جدة - نرمين السيد - ويزيد حجم الخفاش المنقرض بحوالى 30% من أكبر خفاش موجود حاليا، ويصل طول جناحيه حوالى حوالى 50 سم.

وينتمى الخفاش المكتشف إلى عائلة الخفافيش الوحيدة فى العالم التى تثير الفضول حول أساطير ترانسيلفانيا والكونت دراكولا، لكنها فى الواقع حيوانات مسالمة تتغذى على دماء الحيوانات، ويمكن أن تتغذى على البشر.

وعاش الخفاش المكتشف D. draculae خلال العصر الجليدى فى أمريكا الوسطى والجنوبية، حتى وقت قريب إلى حد ما، واكتشف بعض البقايا الحديثة قبل تحجرها، ما يشير إلى أنها ربما تكون انقرضت قبل بضع مئات من السنين فقط.